Behandling med det monoklonale antistof Blincyto (blinatumomab) giver patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) signifikant længere overlevelse end de ALL-patienter, der behandles med den normale form for kemoterapi. Det viser resultater af et fase 3-studie, som er publiceret i New England Journal of Medicine. I studiet indgik 405 voksne patienter med svært behandlet ALL fra […]