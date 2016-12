Et- og femårsoverlevelsen for nyretransplanterede patienter på de tre transplantationscentre i Aarhus, Odense og på Rigshospitalet er fortsat høj, viser den seneste årsrapport fra 2015 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister.

Ved sidste års kåring noterede Dagens Medicin, at centrenes primære udfordring ville blive at fastholde niveauet. Hvad angår etårsoverlevelsen har den været svagt stigende siden 2013, og den stigning var fortsat i 2015.

I 2013, 2014 og 2015 lå etårsoverlevelsen efter transplantation på 100 pct. på Odense Universitetshospital (OUH), hvilket er medvirkende til, at hospitalet igen i år indtager en førsteplads. Rigshospitalet havde en standardopfyldelse på 96 pct., men da tallet dækkede over få dødsfald, vurderes der ikke at være statistisk signifikant forskel mellem centrene, lyder det.

På landsplan har den femårige patientoverlevelse været næsten ens siden 2013. På landsplan varierede femårsoverlevelsen de tre centre imellem. OUH og Aarhus Universitetshospital (AUH) opfyldte den fastsatte standard på 95 pct., mens Rigshospitalet haltede bagefter med en standardopfyldelse på 92 pct. På landsplan er indikatoren opfyldt.

Da indikatorerne for etårs- og femårsoverlevelse ikke er korrigerede for risikofaktorer m.v., anbefales det, at tabellerne suppleres med løbende femårsopgørelser, som netop er korrigeret for alder, transplantationstype og komorbiditet. Hermed er det muligt at afdække eventuelle forskelle i behandlingsresultater.

Placering Sygehus Score 1 Odense 100 2 Aarhus 98 3 Rigshospitalet 93

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt DNSL Indikatorrapport 2015' omregnet til indekstal og vægtet.