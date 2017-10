Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

428 mio. kr. brugte sundhedsvæsenet sidste år på at behandle udenlandske borgere på besøg i Danmark. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danske Regioner, skriver Berlingske, der også kan fortælle, at Danmark kun alt for sjældent forsøger at få patienternes hjemlande eller forsikringsselskaber til at betale regningen. Resultatet er, at Danmark sidste år sendte 314,2 […]