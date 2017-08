Nye lungemedicinere skal uddannes gennem simulation

Medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde er i front med at gøre simulationstræning obligatorisk i hoveduddannelsen i lungemedicin. Initiativtagerne på hospitalet er sikre på, at det får en stor betydning for både patientsikkerheden og lægernes stressniveau, og håber, at resten af landets afdelinger følger trop.