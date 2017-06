Nye lægemidler og ny teknologi ændrer reumatologens rolle

Lægens rolle i sygdomsbehandlingen har ændret sig betydeligt i de år Lars Erik Kristensen, forskningschef på Parker-instituttet, Frederiksberg Hospital, har været reumatolog. En stadig strøm af nye og effektive lægemidler, ny teknologi som gør det lettere for patienten at spille en aktiv rolle i kontrollen med egen sygdom, samt patientens engagement har været med til at ændre lægerollen, mener Lars Erik Kristensen.

»Patienterne tager i et helt andet omfang end tidligere ejerskab til og har et større engagement i egen sygdom, end det var tilfældet da jeg blev reumatolog. Det hænger i høj grad sammen med introduktionen af biologisk behandling, som var med til at ’tømme sengeafdelingerne’ på de reumatologiske afdelinger. Tendensen til introduktion af nye teknologier, som involverer patienten mere i egen sygdom, ses også på EULAR. Nye monitoreringsmuligheder, og muligheden for at lave flere patientnære målinger af sygdomsaktivitet, er på vej,« siger Lars Erik Kristensen.

På årets EULAR-kongres har Lars Erik Kristensen selv en række præsentationer, bl.a. i relation til reumatoid artrit og behovet for protesekirurgi, og han er medforfatter på flere kollegers præsentationer. På årets EULAR ventes nye behandlingsdata for IL-17 hæmmere at blive præsenteret.

»Internationalt er der megen opmærksomhed omkring IL-17 hæmmere til behandling af psoriasisartrit og axial artrit. Tilsvarende ventes der at komme nye data på JAK-kinasehæmere, som forhåbentlig rummer et yderligere potentiale for forbedring af den reumatologiske behandling,« siger Lars Erik Kristensen.