Nye habilitetsregler mødt med kritik: Ikke lempelige nok

En skærpet tolkning af habilitetsreglerne for lægers samarbejde med industrien fik i 2016 flere til at melde afbud i sidste øjeblik. Men et udkast til nye – og mindre restriktive – regler er stadig for stramme, lyder kritikken.

En lempelse af habilitetsreglerne for læger skal åbne op for, at flere læger igen kan deltage ved offentlige debatter arrangeret af blandt andre medicinal- og medicoindustrien.

Ændringen kommer efter, at læger og embedsmænd med lægebaggrund i hobetal meldte afbud til debatter ved sidste års Folkemøde på Bornholm, da det kort før Folkemødets start stod klart, at de gældende habilitetsregler pålagde dem at indhente forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at deltage.

Det skal et nyt lovforslag ændre på ved at sidestile sundhedspersoners deltagelse i offentlige debatter arrangeret af lægemiddel- og medicovirksomheder om emner af generel sundhedsmæssig karakter med undervisning, der ikke kræver Lægemiddelstyrelsens godkendelse.

Deltagelse skal dog stadig anmeldes – også anmeldes selvom den pågældende læge ikke modtager honorar.

Modstand mod praksisændring

Lempelsen er dog ikke vidtgående nok, mener flere parter, der har deltaget i Lægemiddelstyrelsens høring.

Læger meldte fra til debatter på Folkemødet På Folkemødet 2016 meldte læger og embedsmænd med lægebaggrund fra til debatter i hobetal, da de gældende habilitetsregler pålagde dem at anmode Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, hvis de skulle deltage i arrangementer og debatter, som var sponsoreret af en eller flere medicinalvirksomheder. Blandt andre Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing meldte af den grund fra til flere arrangementer. »Som formand og forsker er det vigtig for mig at fremstå helt uafhængig,« sagde han til Dagens Medicin kort før Folkemødet 2016.

I høringssvaret fra Lif lyder det: »Lif anerkender ikke, at sundhedspersoner, der inviteres til at deltage (uhonoreret) i sådanne åbne demokratiske debatter, dermed opnår tilknytning til en virksomhed. Lif mener, at tilknytningsreglerne på dette område tolkes unødigt restriktivt. Der bør grundlæggende ikke være krav om, at blot fordi man er læge så forudsætter deltagelse i denne type åbne arrangementer, at man skal anmelde det på forhånd til en myndighed.«

Lif påpeger, at ingen andre EU-lande har vedtaget en anmeldelsespligt for sundhedspersoners deltagelse i uhonorerede demokratiske debatter. Omend Lif grundlæggende gør det klart, at foreningen er kritisk over for Lægemiddelstyrelsens ændringsforslag, så »anser foreningen det dog som et skridt i den rigtige retning, at deltagelse i paneldebatter med offentlig adgang sidestilles med undervisning, hvormed sundhedspersoner fremover alene skal anmelde disse frem for at ansøge om en forudgående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen,« lyder det.

En uhensigtsmæssig kultur

På samme måde påpeger Danske Patienter i foreningens høringssvar at anmeldelseskravet er overflødigt ved arrangementer, hvor deltagerne ikke modtager honorar.

Kravet kan på sigt medføre, at der skabes en kultur, hvor sundhedspersoner trækker sig fra offentlige arrangementer, lyder det:

»Læger og andre sundhedspersoner bør kunne deltage frit i debatter – også arrangeret af industrien, når der ikke indgår honorar eller anden form for betaling. Dette vil ikke være anderledes end at eksempelvis embedsmænd, som står for indkøb af medicin eller udstyr, også frit kan deltage i debatter arrangeret af industrien.«

Danske Patienter understreger, at habilitetsreglerne skal understøtte, at sundhedspersoner ikke påvirkes af økonomiske eller andre interesser i deres arbejde.

»Men vi mener, at den nuværende lovgivning på området går for langt, når sundhedspersoner ikke mere har fri adgang til at deltage i en række offentlige debatter,« lyder det i høringssvaret.

Foruden forslaget om at lempe tilknytningsreglerne, rummer høringsbrevet også et forslag om at afgrænse, hvilke sundhedspersoner, der er omfattet af anmeldelsespligt i forbindelse med deltagelse i forskning. Forslaget lægger op til, at anmeldelsespligten begrænses, så det kun er primær investigator – eller andre med tilsvarende ansvar –, som har anmeldepligt.