Mandag aften konstituerede de sidste regionale PLO-bestyrelser sig, så nu er formænd og næstformænd på plads i alle regioner.

Mest interessant var det, hvem der ville blive formand i PLO Midtjylland, og det blev 53-årige Lise Høyer.

»Jeg vil forsøge at være samlende i den nye konstellation. Den ny bestyrelse er en blanding af kontinuitet og nye kræfter, og det skal nok give en god balance. Jeg ønsker forhandling og gode aftaler. Det er min mission,« siger Lise Høyer.

Udover at Henrik Idriss Kise blev valgt som næstformand, blev pladserne i Praksisplanudvalget besat:

»Vi har fået et stærkt Praksisplanudvalg, hvor jeg selv og Henrik sidder og derudover Bruno (Melgaard Jensen, red) og han er en stærk ressource. Det er vigtigt, for det er der de vigtige aftaler bliver lavet,« siger Lise Høyer.

Lise Høyer må i praksis gerne fortsætte som formand for både PLO og Lægeforeningen Midtjylland, og hun er nu ved at overveje, om hun vil fortsætte på begge poster.

I Region Hovedstaden er Karin Zimmer valgt som ny formand.

»Jeg har ikke haft et mål om, at jeg skulle være formand, men da muligheden opstod, har jeg tænkt over det, og jeg mener, at jeg har det, der skal til for at byde ind på posten. Jeg har tiden til det, og jeg har opbakning fra både det ene og det andet bagland. Det har egentlig været et naturligt valgt for mig. Jeg føler mig godt bakket op og har et kæmpe netværk og et godt sekretariat,« siger Karin Zimmer.

PLO-Nordjylland

Formand: Annemette Alstrup

Næstformand: Charlotte Lønskov Jensen

PLO-Midtjylland

Formand: Lise Høyer

Næstformand: Henrik Idriss Kise

PLO-Syddanmark

Formand: Jørgen Skadborg

Næstformand: Mireille Lacroix

PLO-Sjælland

Formand: Ulrik Hesislev

Næstformand: Peter Wied

PLO-Hovedstaden

Formand: Karin Zimmer

Næstformand: Benny Ehrenreich