Region Midtjylland skulle ud i to ansøgningsrunder for at finde afløseren til den fyrede hospitalsdirektør, Gert Sørensen. Men den nye hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, søgte allerede i første ansøgningsrunde.

Her er den nye direktør for Aarhus Universitetshospital

Et halvt år efter, at den tidligere hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, til personalets store bestyrtelse pludselig og overraskende blev fyret, er hans afløser endelig fundet. Det er den 56-årige cand. scent. adm. Poul Blaabjerg, som 15. august sætter sig i direktørstolen for Nordeuropas største hospital, hvor han får godt 10.000 ansatte under sig. […]