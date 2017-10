Nye diabetescentre skal sikre samarbejde mellem sektorer

De fem nye Steno Diabetescentre ansvaret for et bedre samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praktiserende læger.

Regionerne vil i 2018 vil et nyt nationalt netværk skal styrke forebyggelse, forskning og samarbejde inden for behandling af diabetes. Ifølge Danske Regioner får de nye Steno Diabetescentre, der etableres i hver af de fem regioner, ansvaret for, at samarbejdet om diabetesindsatsen på tværs af hospitaler, kommuner og almen praktiserende læger kommer på skinner. »Samarbejde […]