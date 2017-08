Diabetesmiddel reducerer risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser hos mennesker med type 2-diabetes med eller uden tidligere tilfælde af hjerte-kar-hændelser.

Nye data for Victoza bekræfter hjerte-kar-effekt

Diabetesmidlet Victoza reducerer risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser hos mennesker med type 2-diabetes med eller uden tidligere tilfælde af hjerte-kar-hændelser. Det viser post hoc-analyse af det såkaldte LEADER-studie. Det skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Resultaterne, der er præsenteret på europæiske hjertekongres ESC i Barcelona i Spanien, viste, at Victoza reducerede risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser som […]