Nye data bekræfter værdien af MR-scanning til tidlig opsporing af nerveskader

Avanceret MR-teknologi gør det muligt at diagnosticere neuropati tidligt hos patienter med diabetes. Teknologien kan yderligere måle, hvor alvorlige nerveskaderne er, hvilket åbner for helt nye forebyggelsesperspektiver, vurderer forskerne bag.

Avanceret MR-teknologi gør det muligt at diagnosticere nerveskader i benene (neuropati) hos diabetespatienter langt tidligere end hidtil.

Det viser resultater fra DiaNerve-studiet, der siden 2013 har kørt som et ph.d.-studie på neurologisk afdeling og MR-centret på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Det er studiets frontfigur, civilingeniør Michael Væggemose, der har testet og udviklet de nye MR-scanningsteknikker til diabetisk neuropati samt gennemført de kliniske studier.

I maj 2014 omtalte Dagens Medicin første gang studiet. Dengang havde pilotresultaterne vist, at den nye teknologi kunne påvise, at diabetespatienter med neuropati havde hævede nervefibre i benene sammenlignet med raske forsøgspersoner.

»Vi har nu fået bekræftet, at teknikken gør det muligt at diagnosticere neuropati i de små nervebaner i benene hos diabetespatienter tidligt — faktisk så tidligt, at patienterne endnu ikke har synlige symptomer på sygdom. Mindst lige så interessant er det, at teknologien også kan måle, hvor alvorlige skaderne er,« siger klinisk professor i diabetes ved Aalborg Universitet, Niels Ejskjær, som sammen med professor i neurologi, Henning Andersen fra Aarhus Universitet, var en af initiativtagerne til studiet.

Niels Ejskjær tilføjer, at den tidlige diagnosticering vil kunne åbne op for nye perspektiver, da der langt tidligere vil kunne sættes ind med forebyggende behandling til patienter, som er i risiko for at udvikle alvorlig neuropati. Omkring 40 pct. af alle diabetespatienter rammes af neuropati.

Nerveskader og nedsat følesans medfører 10.000-12.000 fodsår om året på landsplan, hvilket fører til ca. 1.000 amputationer af fod, underben eller ben.

Et objektivt måleapparat

I dag diagnosticeres diabetiske nerveskader bl.a. med neurofysiologiske undersøgelser af nerveledningshastigheden eller med simplere monofilament- og vibrationsundersøgelser. Disse er dog ofte ikke præcise nok, siger Niels Ejskjær.

»Vi har savnet objektive mål. Der er især brug for en målemetode, som sikkert kan afgøre, hvor svært medtaget patienten er af sin neuropati. Den nye MR-teknologi viser sig at blive et vigtigt supplement til de eksisterende undersøgelser,« siger han.

Hvor tidligere forskning inden for billeddiagnostik har brugt anatomiske scanningsbilleder til diagnosticering af neuropati, har DiaNerve-studiet arbejdet med diffusionsvægtede billeder. Denne type avancerede scanningsbilleder viser vandmolekylernes bevægelser langs nervefibre. Beskadigede nervefibre har en lavere densitet end raske, og derfor vil vandmolekylerne kunne bevæge sig mere frit i skadet nervevæv (se faktaboks).

»Diffusionsvægtede billeder giver et meget nøjagtigt billede af nervernes tilstand. På sigt forestiller vi os, at vi scanner patienterne før og efter opstart af en bestemt behandling for dermed at kunne afgøre, hvilken effekt behandlingen har på neuropatienten,« siger Michael Væggemose og fortsætter: »Et andet perspektiv er at anvende teknologien til at risikostratificere patienterne. Det vil give læge og patient et klart billede af, hvor alvorlig patientens sygdom er, og på baggrund heraf igangsættes den optimale behandling for netop den patient. Det vil være en oplagt måde at målrette ressourcerne til patienterne.«

Indtil videre har den nye teknologi udelukkende været anvendt i forskningsøjemed. Inden den kan tages i brug i klinikken, er det nødvendigt med flere studier. MR-scanninger vil, ifølge Niels Ejskjær, ikke erstatte monofilament- og vibrationsundersøgelser, da disse er billige og meget lette at udføre.

»Men de kan muligvis komme til at bidrage til eller afløse nerveledningsundersøgelser, der — ligesom en MR-scanning — koster personale og timer,« siger han.

En bremseklods for udviklingen

Nyere forskning viser, at det er muligt at bremse udbredelsen af neuropati, hvis der i de tidlige faser sættes ind med forebyggende behandling i form af intensiv glykæmisk kontrol. Det understreger vigtigheden af at diagnosticere neuropati tidligt:

»For patienter, der når at udvikle alvorlig neuropati, kan vi ofte ikke gøre noget for at bremse udbredelsen. Og der er ingen behandlingsmuligheder, når nerveskaderne først er blevet kroniske. I dag er problemet, at mange patienter først kommer på hospitalet, når det er for sent, og de har sår og måske står til at skulle have amputeret tæer, fødder eller hele benet,« siger Niels Ejskjær og tilføjer, at han forventer, at patienterne vil motiveres til f.eks. at stoppe med at ryge, tage medicin, dyrke motion og spise sundere, når de præsenteres for et tredimensionelt billede af, hvor alvorlig sygdommen i deres nervebaner i benene.

Den nye MR-teknologi vil fremadrettet også forsøges anvendt til at diagnosticere andre neurodegenerative lidelser i det perifere nervesystem. Der er allerede lovende resultater fra undersøgelser af f.eks. Charcot-Marie-Tooth-nervesygdommen. Dernæst er håbet, at teknologien vil kunne bruges til at afdække eventuelle samspil med centralnervesystemet og dermed få mere viden om, hvordan f.eks. hjernen påvirkes af diabetes.

»I dag er neurologi på mange måder et detektivarbejde, hvor lægerne i de mest komplicerede tilfælde må forsøge sig med den ene behandling efter den anden. Vi håber, at vi med den nye teknologi kan skåne både patient og læge for ineffektive behandlingsforsøg,« siger Michael Væggemose.

Niels Ejskjær tilføjer:

»Vi venter os rigtig meget af den nye teknologi. Den er en platform, som kan bringe mange landvindinger med sig.«

Resultaterne fra DiaNerve-studiet bliver i løbet af 2017 præsenteret på tre videnskabelige årsmøder i USA, American Diabetes Association (ADA), American Academy of Neurology (ANN) og International Society for MR in Medicine (ISMRM).