De to praktiserende læger Thomas Birk Kristiansen og Niels Saxtrup er begge blevet ansat i DSAM.

Nye ansigter i Dansk Selskab for Almen Medicin

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Praktiserende læge i Ishøj, Thomas Birk Kristiansen, er fra 1. juni blevet ansat som lægefaglig konsulent på vejledningsområdet hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) en dag om ugen. Samtidig har praktiserende læge i København, Niels Saxtrup, blevet ansat i en deltidsstilling to dage om ugen som lægefaglig leder. De skal have kontakten til de […]