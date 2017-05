​Forskere fra Rigshospitalet har som de første vist, at anfald af migræne med synsforstyrrelser påvirker hjernestammen, men ikke den vigtige barriere ind til hjernen. Det skriver Rigshospitalet.

Forskere har i mange år haft en hypotese om, at den såkaldte ’blod-hjerne-barriere’, der forhindrer en lang række stoffer fra blodet i at trænge ind til hjernen, åbner sig under migræneanfald. Men det er ikke tilfældet, viser ny forskning fra Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ’Brain’. Til gengæld var der øget blodgennemstrømning i hjernestammen, hvilket tyder på aktivitet i smerte-følsomme nerveceller som følge af smerteinput fra hovedet.

De nye resultater har stor værdi for patienterne, forklarer professor Messoud Ashina, der leder forskningsgruppen bag studiet.

»Alt tyder nu på, at migrænesmerterne opstår i blodkarrene og blodkarvæggen, ikke inde i hjernen. Det er en lettelse for patienterne. Mange bliver forskrækkede over, hvad der sker i hjernen, når de har så voldsomme smerter og oplever synsforstyrrelser. Nu kan vi berolige dem med, at blod-hjernebarrieren og dens funktion som forsvarsmekanisme ikke er påvirket. Samtidig sætter resultaterne en ny kurs for udvikling af medicin: Medicinen behøver ikke være i stand til at trænge igennem blod-hjernebarrieren for at have effekt, for smerterne opstår udenfor selve hjernen,« siger han.

Brain, online: Increased brainstem perfusion, but no blood-brain barrier disruption, during attacks of migraine with aura