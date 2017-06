Kvinder med visse typer brystkræft kan fremover nøjes med antihormonbehandling fremfor et langt og krævende behandlingsforløb med kemoterapi.

Ny test kan spare kvinder med brystkræft for kemobehandling

En større andel af danske brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi ved brug af en såkaldt prognostisk gentest. Det skriver Region Sjælland. Forskningsresultater fra Sjællands Universitetshospital og Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG) viser, at undersøgelser med såkaldt PAM50/Prosigna-gentest kan identificere forskellige subtyper af brystkræft og på den måde finde frem til brystkræftpatienter, som har lav risiko for tilbagefald. Disse kvinder kan fremover nøjes med […]