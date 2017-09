Ny gentest kan afgøre, om patienter med Hodgkin lymfom har den aggressive eller den mindre aggressive udgave af sygdommen, hvilket kan være afgørende for, om patienterne skal tilbydes immunterapi.

En gentest kan udvælge patienter med en aggressiv form for sygdommen Hodgkin lymfom, så de sikres effektiv behandling, skriver Aarhus Universitetshospital. Forskere fra Canada, Holland og Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har gennemført et forskningsprojekt, hvor de konkluderer, at en ny gentest kan afgøre, om patienter med Hodgkin lymfom har den aggressive eller den mindre aggressive udgave […]