Ny professor vil forny muskel og skelet radiologien

Mikael Boesen, overlæge og ph.d., er udnævnt til klinisk professor i radiologi ved Københavns Universitet, hvor han skal have fokus på udvikling af den muskuloskeletale diagnostik. Samtidig skal han være tilknyttet en overlægestilling ved Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det skriver Bispebjerg Hospital på sin hjemmeside.

Den nye professor har en vision om, at han vil forny muskel og skelet radiologien.

»Vi skal transformere radiologi af muskler, sener, knogler og led fra kun at være baseret på statiske og én-dimensionelle gråtonebilleder til anvendelse af f.eks. 3D eller 4D MR-, CT- og ultralydskanning gerne under samtidig vægt-belastning af leddene. Vi vil samtidigt optimere billedtolkningen ved at anvende farvekodning, og kunstig intelligens til at tolke vores digitale billeder. Udvikling af nye analysemetoder, hvor vi kombinerer avancerede billedteknikker, hjælper os til at forstå, hvad der sker i kroppens væv under forskellige sygdomsprocesser over tid,« siger han på hjemmesiden.

Traditionelt bruger mange billeddiagnostiske forskere primært én ’synsvinkel’ eller skannings modalitet, når billeder af muskler, sener, knogler og led skal fortolkes, eller man skanner patienterne i en stilling, hvor de ikke har smerter – typisk liggende. Dette er en alt for begrænset tilgang, mener Mikael Boesen og henviser til, at man i andre radiologiske specialer, fx når det gælder kræft, ofte tager mange forskellige billeddiagnostiske metoder i brug for bedre at kunne karakterisere sygdomsprocessen.