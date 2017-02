Ny regional PLO-formand vil bevare diversiteten i almen praksis

Karin Zimmer vil som ny regionalformand for de praktiserende læger i almen praksis bl.a samarbejde med regionen om at sikre lægedækning og bevare diversiteten i almen praksis.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Trods en erfaring som repræsentant i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er det alligevel helt anderledes at være formand for PLO Hovedstaden. Det har Karin Zimmer erfaret efter kort tid på posten. »Det er sjovt at få et indblik fra denne plads, og pludselig bliver jeg inddraget på en anden måde. Det er et stort ansvar. […]