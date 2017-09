De nordjyske aktører inden for sundhed og velfærd har etableret en fælles innovationsplatform. Nu er den i luften.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Life Science Innovation. Det er navnet på en ny platform, som netop har set dagens lys. Platformen er et fælles projekt mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, Aalborg Universitet, UCN og SOSU Nord samt de nordjyske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Formålet er at skabe innovation og effekt på tværs af virksomheder, sygehuse, kommuner, […]