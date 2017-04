Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På et bestyrelsesmøde i dag i Danske Regioner er Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark, blevet valgt som foreningens nye næstformand. Hun efterfølger således partifælle og regionsrådsformand i Region Sjælland Jens Stenbæk (V), der har kunnet kalde sig næstformand i knap to år, men ikke genopstiller ved næste valg til november. Ved samme bestyrelsesmøde er Jens Stenbæk […]