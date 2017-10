Et forsøg på Regionshospitalet Silkeborg viser, at man med lavdosis CT-skanning kan finde lungekræft på et tidligere stadium.

Med lavdosis-CT-skanning er det muligt at finde lungekræfttilfælde på et tidligt stadium. Det viser resultaterne af et forsøg på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Det skriver Region Midtjylland på sin hjemmeside. Ofte opdages kræften først i stadie tre eller fire, hvor sygdommen har spredt sig. Hvis det kan lykkes at opdage kræften på tidligere stadie, øges overlevelseschancerne […]