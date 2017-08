I Irland skal et hospital i gang med at bruge ny meningitis-test, som kan give svar på under en time.

Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland skal i gang med at bruge en ny og hurtig test for meningitis, der kan fremskynde diagnosen og redde liv. Det skriver BBC.

Forskere fra Storbritannien siger, at den nye test giver svar på under en time, hvilket giver læger mulighed for at behandle hurtigt og mere præcist.

Behandling af potentielle bakterielle tilfælde med antibiotika er stadig den sikreste tilgang, og læger på Royal Belfast Hospital vil derfor også fortsætte med at gøre dette i løbet af den toårige pilotforsøg med den nye test.