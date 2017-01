Af Jakob Schultz

Behandlingen af patienter med type 2-diabetes er forbedret på mange områder de senere år, og udviklingen fortsætter, så flere og flere patienter er velbehandlede og lever længere med færre komplikationer end tidligere.

»Vi har i mange år vidst, at det at sænke blodsukkeret er godt for øjne, nyrer og nervekomplikationer – de mikrovaskulære komplikationer. Men de seneste år har vi fået nye klasser af medicin, der også nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Hjertelægerne har slået os i hovedet i mange år med, at det ikke hjælper på de hårde endepunkter, som tidlig død, at sænke blodsukkeret. Nu har vi endelig dokumentation for, at lægemidlerne bedrer både de mikro- og makrovaskulære komplikationer. Det er stort, for det har altid været en udfordring, at diabetespatienter dør tidligt på grund af makrovaskulære komplikationer,« siger Tina Vilsbøll, professor og leder af Center for Diabetesforskning ved Gentofte Hospital. Hun peger på, at de nye og forbedrede lægemidler ikke må blive en sovepude for patienterne, da ændring af livsstil fortsat er væsentlig i forbindelse med behandling af patienter med type 2-diabetes.

»Netop med type 2-diabetes er det vanskeligt, fordi det kræver, at man har et netværk omkring patienten, som er opdateret på alle data inden for området. Det er både livsstil og medicin. F.eks. skal en nydiagnosticeret 25-årige, overvægtig patient have en anden behandling end en 80-årig, der bliver diagnosticeret i forbindelse med blodprop i hjertet. Det handler derfor om den rigtige medicin til den rigtige patient på det rette tidspunkt. Det er altafgørende og så skal man ikke glemme livsstilen. Men det er meget individuelt. Den 25-årige skal selvfølgelig holde op med at ryge, men den hos den 80-årige er det måske noget andet der spiller ind,« siger Tina Vilsbøll.

Tina Vilsbøll håber, at der er i fremtiden bliver et endnu tættere samarbejde mellem praktiserende læger og specialafdelingerne for diabetes på hospitalerne.

»Ukomplicerede diabetespatienter bør følges af de praktiserende læger med kontrol hver tredje måned inkluderende én årsstatus, hvor der screenes for diabeteskomplikationer og behandlingen individualiseres. Det er optimalt for patienterne, at deres praktiserende læge holder øje med, at deres diabetes er velbehandlet, og hvis ikke, kan skride ind med ny behandling eller rådgivning. Der sker meget inden for behandling af diabetes i disse år og derfor skal man som praktiserende læge holde sig opdateret, og er man i tvivl, bør man altid kontakte hospitalet og få den nyeste vejledning,« siger Tina Vilsbøll.



Tina Vilsbøll, 49

Professor, dr.med. og speciallæge i intern medicin: endokrinologi samt klinisk farmakologi.

Ansat som overlæge i endokrinologi på Medicinsk afdeling, Gentofte Hospital ved Københavns Universitet, hvor hun samtidig leder Center for Diabetesforskning.

Hendes hovedfokus forskningsmæssigt er inden for overvægt, diabetes og tarmhormoner.