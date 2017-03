Susette Krohn Therkelsen er et kendt ansigt i de kardiologiske kredse i Region Sjælland.

Hun kommer fra en overlægestilling i kardiologisk afdeling på Roskilde og Køge sygehuse. Her har hun fungeret som afsnitsleder for det kardiologiske ambulatorium.

Hun er desuden en meget aktiv figur indenfor kardiologien, og har gennem årene haft adskillige tillidsposter, blandt andet i Dansk Cardiologisk Selskab, hvor hun i dag er i bestyrelsen.

Susette Krohn Therkels blev i 2010 speciallægeuddannet i Intern Medicin (kardiologi). Hun har desuden en Ph.d.-grad fra Det sundhedsfaglige Fakultet, ”Atrial and ventricular volume and function in atrial fibrillation – a magnetic resonance imaging study”.

I 2013 påbegyndte Susette Krohn Therkelsen en Master of Public Governance, som hun forventer at afslutte primo 2017.

Hun kommer til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse med gode forudsætninger for at fremme implementeringen af Sundhedsplatformen, da hun aktivt har deltaget i arbejdet med Sundhedsplatformen, både som faglig ekspert, men også i parathedsgruppen vedrørende AK-behandling.