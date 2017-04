Ny ledende overlæge til Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers

Christian Skjærbæk tiltræder 1. maj i en fast stilling som ny ledende overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

49-årige Christian Skjærbæk har været ansat i Akutafdelingen i en konstitueret stilling som ledende overlæge siden 1. februar. Den 1. maj kan han kalde sig ledende overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Christian Skjærbæk er ph.d. og speciallæge i almen medicin. Gennem de seneste 10 år har han specialiseret sig inden for akutmedicin. Han har været afdelingslæge i akutfunktioner på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Herning, er forelæser og underviser i akutmedicin på Aarhus Universitet, og har siden 2016 været formand for Dansk Selskab for Akutmedicin.

Christian Skjærbæk ser frem til at blive i afdelingen og fortsætte de mange udviklingstiltag, han og personalet har iværksat.

»Vi kommer til at styrke det tværfaglige samarbejde og skabe bedre patientforløb gennem akutafdelingen til hospitalets øvrige afdelinger. Vi vil også arbejde med en struktur på uddannelse af afdelingens speciallæger til fagområdet akutmedicin for at sikre et ensartet og højt fagligt niveau hos alle afdelingens akutlæger,« siger Christian Skjærbæk.