Romosozumab kan hurtigt og markant reducere risikoen for brud på rygsøjlen blandt kvinder, der efter overgangsalderen udvikler osteoporose, viser resultater præsenteret på EULAR.

Ny lægemiddeltype reducerer risiko for brud på rygsøjlen

MADRID (Dagens Medicin) – En ny lægemiddeltype giver en markant reduktion af risikoen for brud på rygsøjlen blandt kvinder, der har fået osteoporose efter overgangsalderen. Det viser resultater fra det såkaldte FRAME (Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis)-studie, som er præsenteret i dag på EULAR-kongressen.

Resultaterne af studiet viser, at 12 måneders behandling med det monoklonale antistof romosozumab sammenlignet med placebo giver en både hurtig og stor reduktion af risikoen for rygsøjlebrud.

»Allerede efter to måneders behandling med romosozumab ser vi ikke flere brud i rygsøjlebrud i gruppen af patienter, der blev behandlet med rosomozumab,« sagde professor Piet Geusens, Maastricht Universitet i Holland, da han onsdag præsenterede resultaterne af det såkaldte FRAME-studie på den internationale reumatologiske kongres EULAR.

FRAME inkluderede 7.180 postmenopausale kvinder i 55-85 års alderen, hvis osteoporose var bekræftet af målinger af abnormt lav knogletæthed i rygsøjle, hofte og lårben, men ikke havde haft svære brud i rygsøjlen. De deltagere, der fik aktiv behandling, fik subkutane injektioner med romosozumab månedligt i et år. Efter et års behandling havde 0,1 pct. af de aktivt behandlede deltagere haft et brud på rygsøjlen, sammenlignet med 0,5 pct. i placebogruppen.

»Resultaterne understøtter denne nye lægemiddelklasse som en yderst effektiv behandling af postmenopausale kvinder med osteoporose, der har lav knoglemineraltæthed, og derfor har øget risiko for knoglebrud. Den hurtige og betydelige reduktion i risikoen for kliniske rygsøjlebrud er et vigtigt og højest relevant klinisk resultat,« sagde Piet Geusens.

I Europa og USA har anslået ca. 30 pct. af alle postmenopausale kvinder osteoporose.