Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et enigt regionsråd i Region Syddanmark besluttede mandag at ansætte Kurt Espersen som ny koncerndirektør med ansvar for regionens arbejde med kvalitet, udvikling, forskning og innovation inden for både somatik og psykiatri.. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Han afløser som ny koncernsdirektør Jens Winther, der 1. februar rykkede videre til en stilling som […]