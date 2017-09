Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forskere på Syddansk Universitet har fundet et modsvar til den resistens, som mange lungekræftpatienter udvikler over for et nyere lægemiddel, der kan bremse væksten i tumorer. Det skriver Syddansk Universitet. Patienter med lungekræft, der behandles med de såkaldte tyrosinkinasehæmmer, oplever ofte behandlingseffekten ikke varer ved. Tyrosinkinasehæmmer er et målrettet lægemiddel, der bruges til at blokere […]