Ny immunterapi i tabletform på vej til flere allergiområder

Immunterapi har været en stor forandring for patienter med allergi. Det ser ud til at tabletbehandlingen vil blive udvidet til patienter, der ikke kan tåle birkepollen eller dyr. Samtidig bliver der eksperimenteret med intralymfatisk immunterapi.

Immunterapien i tabletform på allergiområdet har allerede vist sin gode side frem. I pipelinen ligger der nye tabletter, som hjælper på andre allergier. Og det er en lettelse for mange patienter, at de dagligt kan tage en tablet derhjemme i stedet for at komme og få indsprøjtninger månedligt hos lægen.

Det siger speciallæge Holger Mosbech, der har egen allergiklinik og er specialkonsulent på Gentofte Hospital, hvor han været som overlæge indtil for et halvt år siden.

Tabletterne skal ligge under tungen, hvor de smelter. Sådan skal patienterne gøre hver dag i tre år. Foreløbigt findes der immunterapi i tabletform til allergierne for græs og husstøvmider. Men Holger Mosbech beretter, at der er præparater til patienter, der ikke kan tåle birkepollen på vej.

»Med en blanding af håb og forventning, så tror jeg, der kommer flere ting på banen med disse tablet-immunterapier. Der har også været noget forskning i tidens løb med tabletter til folk, der ikke kan tåle dyr som f.eks. kat. Det ville da være herligt, hvis man kunne lave tilsvarende tabletter for behandlingen af allergi for dyr,« siger han.

Flere præparater til immunterapi vil på mange måder være en forbedring for patienterne, mener Holger Mosbech. For tabletterne er ikke bare en symptombehandling her og nu. Deres virkning fortsætter, når man holder op med at behandle.

Interessant samfundsperspektiv

Et af problemerne med at videreudvikle og nyudvikle en behandling som immunterapi er, at den er en langvarig, og at effekten ikke kommer med det samme.

»Undersøgelser viser, at man først får den fulde effekt af en tabletbehandlingen efter fire måneder. Et andet problem er det kan være svært at vurdere en effekt af behandlingen, da allergisæsonerne er forskellige. F.eks varierer både mængden og tidspunktet for birkepollen fra det ene år til det andet. Endelig er det også vigtigt at sikre at effekten holder sig efter behandlingen. Derfor kan afprøvningen af et nyt lægemiddel tage lang tid,« siger Holger Mosbech.

Trods besværligheder med at få testet immunterapien, mener han, at der er et interessant samfundsperspektiv i behandlingsprincippet.

»Det, at virkningen holder sig efter behandlingen for både tablet- og indsprøjtningsbehandlingen, er jo yderst positivt. Det er så en yderligere fordel, at det ikke kræver så mange lægebesøg, når patienter bliver behandlet med tabletter. Det passer også fint med, at allergiområdet er blevet nedlagt som speciale, og der er få allergilæger tilbage. Det er et godt argument for at forske mere i immunterapi til allergipatienterne.«

Immunterapi direkte ind i lymfeknuden

Et nyt og mere omdiskuteret område inden for immunterapi er intralymfatisk immunterapi, hvor man i lysken sprøjter allergenet direkte ind i en lymfeknude. På den måde skulle man kunne påvirke immunsystemet på en mere effektiv måde.

»Det bliver der forsket i for tiden, og man håber på, at man med få indsprøjtninger over en kort periode, kan få behandlingen til at holde i lige så lang tid som de normale allergivacciner. Det ville være rigtig smart, hvis det virkede,« siger Holger Mosbech.

Men han er ikke overbevist om behandlingsprincippet endnu.

»Forskningsresultaterne stritter i forskellige retninger, og teknisk er det en mere besværlig behandling. Det kræver også et ultralydsapparat for at skulle sprøjte direkte ind i lymfeknuden, og det er ikke noget, alle og enhver har. Men det bliver spændende at se flere forskningsresultater på området.«