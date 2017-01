Hjertesygdomme kan forebygges, patienten skal i centrum, og behandlingen forbedres og ensartes på tværs af landet.

Derfor er det på tide med en samlet plan for hjertesygdom i Danmark, mener Hjerteforeningen, der nu har bedt KORA hjælpe med at lave en national plan for hjerteområdet.

Den nye hjerteplan skal fokusere på kvalitet indenfor fire udvalgte områder: Forebyggelsesindsatsen, den præhospitale indsats/akutområdet, behandlingen og rehabiliteringen/palliation.

»Flere danskere end tidligere overlever deres hjerte-kar-sygdom, hvilket betyder, at 466.000 danskere i dag lever med sygdommen. Samtidig er det stadig hver fjerde dansker, der dør af en hjerte-kar-sygdom, så der er behov for at sikre, at færre rammes af en hjerte-kar-sygdom, og at behandlingen bliver endnu bedre,« siger direktør i Hjerteforeningen, Kim Høegh, der også er formand for Hjerteplanens styregruppe.

»Derfor vil Hjerteforeningen udvikle en ny hjerteplan, skal givet et samlet svar på, hvordan vi i Danmark kan optimere indsatsen fra forebyggelse til rehabilitering og palliation. Det har patienterne nemlig fortjent,« siger han.

Planen skal udarbejdes i tæt dialog med interessenterne på hjerte-kar-området, og den skal tage højde for tre typer af kvalitet: Samfundsøkonomisk kvalitet, faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet.

Styregruppe Formanden for styregruppen er Hjerteforeningens adm. direktør. Derudover består styregruppen af repræsentanter fra Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, en professor i patientinddragelse og formændene for ekspertpanelerne. Ekspertpaneler Der er for hvert af områderne 1) forebyggelse, 2) præhospital/akut, 3) rehabilitering og 4) Dansk Hjerteregister nedsat et ekspertpanel, som har ansvaret for analyserne og anbefalingerne inden for hvert af områderne. Formændene for de fire ekspertpaneler er: Forebyggelse: Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed Præhospital/akut: Christian Juhl Terkelsen, overlæge, associate Professor, Ph.d, Aarhus Universitetshospital Rehabilitering/palliation: Ann-Dorthe Zwisler, centerleder, professor, overlæge, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Dansk Hjerteregister: Jens Flensted Lassen, overlæge, Rigshospitalet I forhold til behandlingsområdet er der ikke nedsat en særskilt ekspertgruppe, da Hjerteforeningen afventer processen i Sundhedsstyrelsen og Udvalget for Hjertesygdomme, hvor alle relevante interessenter er repræsenteret.

Samtidig skal den give et bud på, hvordan Dansk Hjerteregister kan udbygges og forbedres, og endelig skal den helt overordnet analysere, hvad hjerte-kar-sygdom i dag koster det danske samfund.

Geografisk ulighed

Christian Juhl Terkelsen, lektor og overlæge ved Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital, skal stå i spidsen for arbejdet på det præhospitale/akutte område som formand for et af de i alt fire ekspertpaneler.

Han har arbejdet med området i 17 år og har bl.a. været med til at flytte diagnostikken ud i ambulancerne og til at køre en aggressiv strategi i Region Midtjylland med at få akutte hjertepatienter direkte til hjertecentrene.

Men der er stadigvæk meget at gøre, og i hjerteplanen skal der for alvor fokus på, om der er en geografisk ulighed i hjertetilbuddene, forklarer han.

»Vi ved, at det er forskelligt, hvor mange patienter med store blodpropper i hjertet, som bliver kørt direkte til et kardiologisk laboratorie, og vi ved med hjertestop udenfor hospitalet, at det er meget forskelligt, om man bliver indlagt lokalt eller kørt direkte på centeret. Jo hurtigere, man kommer det rigtige sted hen, jo bedre går det patienterne, og vi vil se på, om man kommer hurtigt det rigtige sted hen første gang, « siger Christian Juhl Terkelsen.

I oplægget til Hjerteplan 2017 påpeger Hjerteforeningen, at hjerte-kar-sygdom rammer geografisk skævt, og at der eksempelvis er dobbelt så mange, der får en blodprop i hjertet på Lolland, Sydfyn, Bornholm, Vestsjælland og i Nordvestjylland, end der er i resten af landet.

»Derfor skal vi også på det præhospitale/akutte område fokusere på, om der er patientgrupper/sygdomsgrupper, hvor der er ulige tilbud i Danmark, og hvor vi kan forbedre behandlingen.Udgangspunktet er de mere alvorlige tilstande som mindre eller større blodpropper i hjertet og hjertestop. Næste skridt er at finde ud af, hvordan man kan rette op på ulighederne,« siger Christian Juhl Terkelsen.

En lang behandlingstid på adgang til data har udskudt hjerteplanen, der egentlig skulle have været færdig i sommeren 2017. Men Christian Juhl Terkelsen regner med, at hans ekspertpanel vil have adgang til de nationale registre indenfor de næste seks måneder.

Hjerteplanen forventes dermed færdig ved udgangen af 2017.