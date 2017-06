Ny helikopterlandingsplads indviet på OUH

En ny helikopterlandingsplads på Odense Universitetshospital er blevet indviet. Landingspladsen er placeret lige overfor akutmodtagelsen, så transporten fra landingsplads til akutmodtagelsen bliver reduceret med 10 til 15 minutter – og vil nu kun tage få minutter. Indtil nu har helikopteren måttet lande på offentlig vej overfor akutmodtagelsen eller længere væk på den tidligere helikopterlandingsplads, hvor patienten skal køres af en ambulance til sygehuset.

Cirka hver anden dag transporterer akutlægehelikopteren en kritisk syg eller tilskadekommen patient til OUH.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) pointerede i går helikopterens og Odense Universitetshospitals betydning for patienterne, da hun sammen med Karsten Uno Petersen, formand for innovationsudvalget, og OUH-direktør Michael Dall indviede den nye landingsplads:

» Den nye landingsplads handler om at bringe alle regionens borgere tættere på den højt specialiserede behandling, som Universitetshospitalet har at byde på. Selvom den nye landingsplads er til gavn for hele regionen, er det særligt en gave til patienter i yderområderne, som har akut brug for højt specialiseret behandling,« sagde hun ifølge Region Syddanmarks hjemmeside.