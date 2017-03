Blandt 300.000 patienter i USA resulterede muligheden for kontakt med sundhedsprofessionelle over mobiltelefon eller video øgede udgifter totalt set.

Det viser ny forskning, der er offentliggjort i tidsskriftet Health Affairs. Forskerne fulgte forbruget af sundhedsydelser for patienter med akutte, øvre luftvejssygdomme i årene 2011-2013. De fandt ud af, at kun 12 pct. af de kontakter, der blev foretaget telemedicinske løsninger, erstattede et almindeligt besøg hos lægen, mens de resterende 88 pct. var nyt forbrug. […]