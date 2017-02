Et nyt ph.d.-studie vil undersøge, hvordan ernæringsrelaterede problemer hos patienter med lungekræft påvirker deres behandlingsforløb. Studiet skal danne grundlag for en tværfaglig behandlingsplan, som skal forebygge vægttab og underernæring blandt patienterne.

Kræftpatienter, som oplever et stort vægttab eller underernæring, er i risiko for at dø tidligt. To ph.d.-studerende fra Aalborg Universitetshospital vil med studiet LUng CAncer NUtrition (LUCANU-1) kortlægge, hvordan og i hvilket omfang patienter med ikke-operabel, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) oplever ændringer i deres ernæringsstatus under et behandlingsforløb, samt hvordan de ernæringsrelaterede problemer påvirker forløbet. »Vi […]