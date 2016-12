Halvanden times fysisk aktivitet i det daglige mindsker risikoen for åreforsnævringer i hjertets kranspulsårer og karsygdomme i hjernen, viser ny forskning fra Hjerteforeningen. Forskningen lægger op til, at Sundhedsstyrelsens motions-anbefalinger bliver udvidet

Det lader til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters daglig motion og pulsen op to gange om ugen trænger til et eftersyn. Et nyt forskningsstudie fra Hjerteforeningen, som Dagens Medicin har fået tilsendt, viser, at halvanden times fysisk aktivitet og lang tids daglig bevægelse gavner hjertekar-sundheden.

I det nye forskningsstudie har forskerne i Hjerteforeningens Forebyggelsesafdeling analyseret 174 videnskabelige artikler omhandlende bl.a. effekten af motion. Foruden at konkludere, at halvanden times bevægelse er godt for hjertet, peger studiet på, at jo mere fysisk aktiv man er, des lavere er risikoen for åreforsnævring i hjertets kranspulsårer og karsygdomme i hjernen.

»Studiet indikerer, at Sundhedsstyrelsens anbefaling ikke er tilstrækkelig, og slet ikke når vi ser på hjerte-kar-sygdomme. Den fulde sundhedseffekt på hjerte-kar-sygdomme er ikke opnået med en halv times motion om dagen og man bør også undgå at sidde for meget stille. Studiet viser også at dem, som i dag er mindst fysisk aktive, får mest gavn af at komme i gang, så der er gode nyheder for både dem, som ikke laver så meget, og de som allerede er aktive,« siger Simon Rask, der er chefkonsulent i Hjerteforeningens Forebyggelsesafdeling.

Motion er også gulvvask

Simon Rask uddyber, at de halvanden times motion, som studiet opfordrer til, ikke skal tolkes som halvanden times løbetræning hver eneste dag.

»Der er mange måde at nå 90 minutters fysisk aktivitet om dagen. Du behøver dermed ikke cykle op af stejle bjerge med høj puls for at gøre en forskel i dit eget liv. Motion i form af støvsugning, male huset, slå græsset eller cykle til arbejde, uddannelse og indkøb alle er gode motionsformer, som fremmer din sundhed,« siger han.

Hjerteforeningen skriver, at halvanden times motion f.eks. kan opnås ved at cykle 30 minutter, vaske gulv i 15 minutter, rydde af bordet og vaske op i 20 minutter, slå græs i 10 minutter og løbe en tur på 15 minutter.

Studiet er for nyligt publiceret i det internationale medicinske tidsskrift BMJ.