Ny forskning gør op med overdrevne tal for forekomst af diabetes

Det er godt, at nye tal viser, at langt færre er på vej til at få diabetes, end vi troede, mener Diabetesforeningen. Men det er et problem, at der fortsat er forskellige tal i omløb, mener foreningen.

Diabetes-udfordringen er langt mindre end hidtil antaget.

Langt færre danskere end hidtil antaget har nemlig type 2-diabetes uden at vide det, langt færre har prædiabetes og langt færre ventes at have diabetes i 2030 end vurderet i tidligere prognoser.

Det fremgår af resultater, som forskerne Bendix Carstensen og Marit Eika Jørgensen fra Steno Diabetes Center har præsenteret på EASD-kongressen i Lissabon.

61.000 danskere har således type 2-diabetes uden at vide det, kunne forskerne fortælle. Det er 69 pct. færre end de 200.000, man hidtil har vurderet.

Indtil for nyligt var antagelsen, at omkring 750.000 danskere havde prædiabetes. Men ifølge de to forskere er det korrekte tal tættere på 292.000 – godt 61 pct. færre end hidtil antaget.

Forskerne fremlagde desuden en opdateret prognose over antallet af danskere med diabetes i 2030, som viser, at der ventes at være omkring 350.000 diabetikere om 13 år. Og ikke 420.000-430.000 som hidtil antaget.

Diabetesforeningen tager godt imod flere af de nye tal og har prompte rettet i overensstemmelse med en del af de nye oplysninger.

»Vi har længe vidst, at de gamle tal for udiagnosticeret diabetes og prædiabetes nok var for høje,« siger kommunikationsdirektør i Diabetesforeningen, Morten Jakobsen.

»Derfor har vi også selv være med til at skubbe på for, at vi skulle have lavet nogle nye og mere præcise beregninger,« fortsætter han.

Diabetesforeningen har haft en stor interesse i at få nye tal på området, og de har derfor været med til at finansiere en del af de undersøgelser, som forskerne på Steno Diabetes Center Copenhagen har stået bag.

»Der var efterhånden ikke ret mange, der troede på de gamle tal. Og så er det jo kun positivt, at de nye tal viser, at der er færre med prædiabetes og uerkendt diabetes, end vi troede.«

Dagens Medicin: Er det ikke et problem, at der har været tal i omløb, blandt andet på jeres hjemmeside, som var forkerte – og som I endda godt vidste var forkerte?

»Der har ikke været så meget at gøre ved det, for vi kan ikke henvise til forskning, der ikke er offentliggjort. Vi bliver nødt til at respektere den videnskabelige proces,« siger Morten Jakobsen med henvisning til, at Steno-forskerne først lagde deres resultater frem i den forgangne uge.

DM: Når nu det viser sig, at diabetes-udfordringen er mindre, end vi troede, vil det så ikke være på sin plads at slække på indsatsen over for diabetes?

»Nej, det mener jeg ikke,« siger Morten Jakobsen.

»Diabetes er stadigvæk en folkesygdom.«

Mens Diabetesforeningen har været involveret i processen med at få udarbejdet nye og bedre tal for antallet af danskere med prædiabetes og udiagnosticeret diabetes, er de blevet taget på sengen af Steno-forskernes nye prognose for antallet af personer med diabetes i Danmark i 2030.

»Det kom lidt bag på os, at Steno Diabetes Center Copenhagen lagde en ny fremskrivning frem. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor de har lavet den,« siger Morten Jakobsen

Indtil videre har Diabetesforeningen derfor valgt kun at opdatere sin hjemmeside med de nye tal for udiagnosticeret diabetes og prædiabetes, men ikke med den nye fremskrivning.

I stedet henviser Diabetesforeningen til en rapport, som Statens Institut for Folkesundhed lagde frem tidligere i år, som siger, at 420.000-430.000 danskere ventes at have diabetes i 2030. Indtil for nyligt henviste Diabetesforeningen imidlertid til en flere år gammel rapport, som sagde, at der i 2025 vil være 600.000 diabetikere i kongeriget.

»Det er meget generende, når der er forskellige tal i omløb,« siger Morten Jakobsen.

»Derfor har vi taget kontakt til Statens Institut for Folkesundhed, Steno Diabetes Center Copenhagen og Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) og opfordret dem til at blive enige om et officielt tal,« fortsætter han.

Diabetesforeningens jagt på enslydende, opdaterede og korrekte tal stopper dog ikke der.

Indtil videre er det således Ikke engang lykkedes at skabe konsensus om et officielt tal for det aktuelle antal personer med diabetes.

Diabetesforeningen henviser selv til de seneste tal fra Det Nationale Diabetesregister, der lukkede i 2012, som siger, at der er godt 320.000 diabetikere i Danmark. Det samme gjorde Sundhedsstyrelsen så sent som for et par måneder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside eSundhed er der imidlertid kun 220.500 personer med type 2-diabetes i Danmark.