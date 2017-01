Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter i EU får nu Europa Kommissionens hjælp til at forstå, hvad biosimilære lægemidler er. Oprindeligt udkom en pjece i 2013 med titlen »What I need to know about biosimilar medicines«, og den er nu blevet opdateret. Ifølge Europa-Kommissionen er hovedformålet med revisionen at give patienter oplysninger i sprog, der er let at forstå på […]