Det antikoagulerende lægemiddel apixaban sænker risikoen for slagtilfælde mere end wafarin i patienter, som undergår elektrokonvertering i forbindelse med forkammerflimmer. Det viser et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort på en kongres for European Society of Cardiology, der i disse dage bliver afholdt i Barcelona. Forkammerflimmer er den mest almindelige form for hjerterytmeforstyrrelse og […]