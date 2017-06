Ny billedteknik er overlegen i forhold til at identificere gigtramte led hos børn med børneleddegigt, viser ny forskning.

Ny billedteknik er bedre til at finde tegn på børneleddegigt

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny forskning viser, at Flourescence Optical Imaging (FOI), en teknik til at finde betændelse i gigtramte led, er mindst lige så effektiv som ultralyd med Power Doppler til at finde ud af, om behandling af børneleddegigt virker. FOI kan også finde ledbetændelse i led, der ikke har symptomer på lidelsen. Ultralyd med Power Doppler, der […]