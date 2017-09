Lægemidlet Tookad kan blive et alternativ til aktiv overvågning af tidlige stadier af prostatakræft. Dansk ekspert er skeptisk over for værdien af den nye behandling.

Et nyt middel til behandling af prostatakræft bliver en ny behandlingsmulighed for patienter i tidlige sygdomsstadier, hvor lægerne hidtil har anbefalet at vente og observere sygdommens udvikling.

Det europæiske lægemiddelagentur EMAs komité for humane lægemidler CHMP anbefaler, at der gives markedsføringstilladelse til Tookad (padeliporfin) fra biotekfirmaet Steba, som er beregnet til behandling af tidlige stadier af prostatakræft. Indikationen for Tookad er som monoterapi til patienter med tidligere ubehandlet prostatakræft i de tidlige stadier og med en forventet restlevetid på mindst ti år.

EMA vurderer, at Tookads fordele er midlets evne til at forbedre sandsynligheden for en negativ biopsi 24 måneder efter diagnosen og forsinke sygdomsprogression sammenlignet med aktiv overvågning af sygdommen.

Udfordringen inden for urologien har været – og er – at udvikle effektive behandlingsmuligheder med færre komplikationer, målrettet lavrisikopatienter. Tookad er baseret på den såkaldte VTP (vascular-targeted photodynamic therapy) metode, hvor den cytotoksiske behandling kun gives lokalt i selve prostatakirtlen.

Effekten af lægemidlet opnås ved hjælp af laserlys af lav styrke. Målet med lysbehandlingen er at ødelægge kræftcellerne i prostata, bevare det omkringliggende raske væv i prostatakirtlen, og dermed undgå et egentligt kirurgisk indgreb med de komplikationer dette ofte medfører.

Tookad har i et mindre fase 3 forsøg vist sig at være en sikker og effektiv behandling af lavrisikopatienter med lokaliseret prostatakræft sammenlignet med aktiv overvågning.

Michael Borre, professor på Aarhus Universitet og overlæge på urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, tror dog ikke, at Tookad vil få nogen større udbredelse i Danmark til behandling af prostatakræft. Den nationale strategi for behandling af lavrisikopatienter har rykket sig, mens Tookad har været under udvikling.

»I dag har vi mere fokus på problemerne med overbehandling og er også blevet bedre til at bruge f.eks. MR-vejledte biopsier til at selektere de lavrisikopatienter, der bør sættes i behandling. Vores erfaringer med brug af MR-scanninger har bl.a. vist, at en del patienter var fejlplaceret i et for lavt stadie af sygdommen og derfor skulle have en mere aggressiv behandling,« siger Michael Borre.

Han påpeger samtidig, at VTP-behandling med Tookad ikke helbreder alle.

»Ca. 50 pct. af patienterne vil fortsat have cancer, som skal observeres. En del vil også få bivirkninger i form af forbigående smerte eller ubehag, og der er fortsat en risiko for impotens ved metoden,« siger Michael Borre.