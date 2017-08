Ny banebrydende kræftbehandling får godkendelse i USA

8 ud 10 børn og unge med leukæmi bliver kræftfrie med ny form for genterapi, der kan omprogrammere en patients egne celler til at angribe kræftceller.

Den amerikanske lægemiddelmyndighed Food and Drug Administration (FDA) har godkendt en helt ny form for kræftbehandling, der ifølge FDA indvarsler en ny tilgang til behandling af kræft og andre alvorlige og livstruende sygdomme. Det nye middel er en cellebaseret genterapi, der går under betegnelsen CAR-T, virker ved at omprogrammere generne i patienternes hvide blodlegemer, hvilket […]