En ny fireårig aftale om speciallægehjælp sikrer, at der også fremover er et borgernært speciallægetilbud af høj kvalitet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en ny aftale om speciallægehjælp, som understøtter regionernes mulighed for at benytte speciallægepraksis i de kommende år. Samtidig giver aftalen regionerne budgetsikkerhed og større indsigt i, hvad der sker i speciallægepraksis. Det skriver FAS på sin hjemmeside. Aftalen har også fokus på at skabe […]