Jan Højgaard Funder tiltræder 1. september som administrationschef på Hospitalsenheden Horsens, skriver Region Midtjylland. Han kommer fra et job som afdelingschef for Sundhedsøkonomi i Region Syddanmark.

Hospitalsenhedens nye administrationschef, Jan Højgaard Funder, er 46 år og kommer med erfaring inden for både ledelse, hospitalsdrift samt regional styring af sundhedsområdet. Efter uddannelsen til cand.scient.pol. i 2000 har han bl.a. arbejdet som økonomi- og planlægningschef ved Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter.

»Jeg ser meget frem til at blive en del af en proaktiv hospitalsadministration og vil gerne være med til at sikre fortsat gode rammebetingelser og sætte retning for udviklingen af hospitalets ydelser med patienterne som det naturlige omdrejningspunkt. Samtidig forventer jeg at kunne bidrage til en solid styring og driftsledelse,« siger Jan Højgaard Funder, som har været afdelingschef for Sundhedsøkonomi i Region Syddanmark igennem de seneste syv år.