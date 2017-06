Norske støttekroner til forskning i lunge-blodpropper

Læge Mads Dam Lyhne, kommende ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, modtager 250.000 NOK. til forskning i blodpropper i lungerne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En blodprop i lungerne er en livstruende tilstand, som kræver effektiv behandling her og nu. Netop fordi situationen er akut, og fokus er på at redde liv, er det vanskeligt at lave forskning på patienterne og finde den mest optimale behandling. En bevilling på en kvart million norske kroner fra Laerdal Fonden kan bidrage til […]