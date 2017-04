Region Nordjylland vil søge om lov til at etablere to praksisklinikker, der skal fungere som en integreret del af Regionshospitalet Nordjylland. Regionsrådsformand ser stor fordel i at kunne dele medarbejdere på nye måder.

Problemer med at tiltrække nok praktiserende læger på Mors og i Hjørring skal løses med alternative praksismodeller. Det er konklusionen på et møde i Region Nordjyllands Forretningsudvalg, hvor et politisk flertal har vedtaget at sende en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet med ønsket om at etablere to nye praksisklinikker, der skal indgå i et tæt […]