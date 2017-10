Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Nordjylland har valgt en ny direktør for Patientforløb. Eva Sejersdals Knudsen er tiltrådt stillingen den 3. oktober. Siden 2011 har hun arbejdet som centerchef for Hoved-Neuro-Centret og senere Hoved-Hjerte-Centret på Aarhus Universitetshospital. Det skriver regionen på sin hjemmeside. »Jeg glæder mig meget til at til tiltræde stillingen som direktør for Patientforløb og i samarbejde […]