Vist skal vil sikre det nødvendige antal speciallæger i psykiatri, men det bør ikke ske ved at gå på kompromis med, at alle KBU-forløb skal indeholde ophold i almen medicin.

I artiklen »Lægefaglige direktører advarer mod at droppe psykiatrien i KBU« i Dagens Medicin nr. 17/2017 problematiseres det, at samtlige KBU-forløb fremadrettet skal indeholde ophold i almen praksis, som foreslået af Lægedækningsudvalget og efterfølgende tiltrådt af et enigt folketing. Jeg er enig i, at vi skal sikre det nødvendige antal speciallæger i psykiatri, men jeg mener ikke, det bør ske ved at gå på kompromis med, at alle KBU-forløb skal indeholde ophold i almen medicin.

I takt med, at sundhedsvæsenet omlægges mod større sygehuse med færre senge, flyttes samtidig opgaver i en lind strøm ud i primærsektoren, hvor almen praksis og kommunerne, støttet af de praktiserende læger, skal løse en større del af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen. Dette i en tid, hvor der bliver færre og færre praktiserende læger.

Derfor er det et udtryk for rettidig (sidste øjebliks?) omhu at foretage diverse tiltag, der kan øge rekrutteringen til almen medicin, både i forhold til universiteternes studieplaner, i forhold til sammensætningen af KBU og i forhold til dimensioneringen af hoveduddannelsesstillinger til de forskellige specialer. Hvis ikke vi på sigt kan bemande almen praksis og sikre læger til primærsektoren, så holder vores forestillinger om, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal fungere, overhovedet ikke.

Men et mindst lige så væsentligt argument i forhold til at sikre KBU i almen praksis for alle er det, at det i fremtidens sundhedsvæsen bliver endnu vigtigere, at alle klinisk arbejdende læger også i sekundærsektoren reelt kender forholdene i primærsektoren. Det kendskab opnås kun ved, at man arbejder en periode i almen praksis.

Kun ved at alle læger i både primær- og sekundærsektor kender hinandens vilkår og forudsætninger for at tage imod, behandle og afslutte patienter, kan man sikre gode sammenhængende patientforløb og godt samarbejde. Derfor er det særdeles væsentligt, at man fremover – som man havde med den tidligere turnusuddannelse på 18 måneder – sikrer seks måneders ophold i almen praksis som en del af KBU.