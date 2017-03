Jeg har på intet tidspunkt anklaget læger for ikke at have patienters ve og vel for øje

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Syv overlæger kritiserer i Dagens Medicin nr. 5/2017 mig og andre læger for at komme med ‘absurde’ påstande om, at behandlingsvalg bestemmes af økonomi. Chefredaktør Nicolai Döllner følger op i en leder, hvor jeg beskyldes for at mistænkeliggøre landets læger. Kritikken, der tager afsæt i en artikel i Weekendavisen og et indslag i TV-Avisen 24. […]