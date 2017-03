EMA anbefaler udvidede indikationer for anvendelse af NOAK-midlet edoxaban.

Det europæiske lægemiddelagentur EMAs videnskabelige komité for humane lægemidler CHMP har på sit seneste møde anbefalet, at NOAK-midlet edoxaban får udvidet sin godkendelse til at dække flere indikationer.

Når den udvidede indikation er endelig godkendt kan edoxaban bruges til forebyggelse af blodpropper i hjernen, samt til forebyggelse af systemisk emboli hos voksne patienter med atriefimren. Anbefalingen gælder også for brug af midlet til behandling og forebyggelse af dybe venettromboser og lungeemboli.

Det fremgår af en udmelding på EMA’s hjemmeside.

Edoxaban markedsføres i Danmark under navnet Lixiana, men har i den aktuelle sammenhæng handelsnavnet Roteas. CHMP’s anbefaling skal formelt godkendes af EU-kommissionen, før Roteas kan anvendes til de nævnte indikationer.