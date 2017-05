Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kræftens Bekæmpelse har valgt en markant lægefaglig profil til sin nyoprettede stilling som cheflæge. Det bliver 56-årige Niels Kroman, professor og overlæge på Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet. Niels Kroman får det overordnede ansvar for at tegne organisationens lægefaglige linje både internt og som Kræftens Bekæmpelses ansigt i medier og til begivenheder, […]