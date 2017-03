Regionspolitikere til læger: Fjern jeres tørklæder og kristne kors

Det skal være slut med at bære kristne kors, politiske emblemer og muslimske tørklæder som sundhedsansat i Region Syddanmark. I hvert fald hvis det står til Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Lægeforeningen: »Det er ikke behov for et forbud, når der ikke er et problem.«