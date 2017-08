Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tilbage fra ferie er en stribe personer i nye positioner. Ellen Trane Nørby er jo sådan set ret ny som minister, når man tager i betragtning, at hun har været et smut på barsel, men der er tegn på, at hendes notoriske arbejdsraseri hurtigt vil bringe hende ind i sundhedsvæsenets kerne, eksempelvis med skarpe udmeldinger […]